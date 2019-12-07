جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق مختبر الرازي في بنغازي ويقبض على الإدارة والموظفين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 09:57 مساء
عنصر من جهاز مكافحة الظواهر السلبية في مختبر الرازي ببنغازي قبل إغلاقه, 7 ديسبمر 20149 (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)

قررت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إغلاق مختبر الرازي للتحاليل الطبية، كما تم القبض على المسؤول عن المختبر والموظفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ووفق بيان للجهاز فإن هذا الإجراء يأتي ضمن خطط اللجنة المكلفة من رئيس الجهاز بالمتابعة والتفتيش على المختبرات الطبية بمدينة بنغازي.

ولفت البيان، إلى أن قرار الجهاز غلق مختبر الرازي لأنه «يعمل بمواد وكواشف تحاليل منتهية الصلاحية منذ أكثر من عامين، بحجة غلاء أسعار المواد السليمة».

وأضاف أن العاملين بالمختبر اعترفوا باستخدام هذه المواد منتهية الصلاحية بنتائج التحاليل، «يعد هذا العمل إجرامي وغير شرعي ويعرض صاحبه للمسائلة القانونية».

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