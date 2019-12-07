إنتاج ليبيا من المشتقات النفطية يرتفع في 2018 بقيمة 788 ألف طن متري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 09:37 مساء
مصفاة رأس لانوف. (أرشيفية: الإنترنت).

أظهرت بيانات حديثة أن إنتاج ليبيا من المشتقات النفطية زاد بنسبة 16.7% وبقيمة 788 ألف طن متري ليصل إلى 5 ملايين و482.1 ألف طن متري في العام 2018، مقابل 4 ملايين و694 ألف طن متري سجلتها في العام 2017.

وأوضحت النشرة الاقتصادية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن زيادة الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية في العام 2018 على 2017 ترجع إلى زيادة إنتاج وقود الطائرات والكيروسين ونافتا (الخام)، ووقود الديزل، وزيت الوقود الثقيل، فيما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي (أسطوانات)، والبنزين.

وانخفض إنتاج البنزين من 469.7 ألف طن متري في العام 2017 إلى 390.8 طن متري في العام 2018، كذلك انخفض إنتاج الغاز الطبيعي (أسطوانات)، من 43.2 ألف طن متري، إلى 35.1 ألف طن متري في فترة المقارنة ذاتها، حسب بيانات المصرف المركزي نقلًا عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع إنتاج وقود الطائرات والكيروسين من 477 ألف طن متري في العام 2017 إلى 660.3 ألف طن متري في 2018، فيما زاد إنتاج نافتا (الخام) من 666.7 ألف طن متري إلى 948.4 ألف طن متري.

وارتفع أيضًا إنتاج وقود الديزل من مليون و331.9 ألف طن متري في العام 2017 إلى مليون و562.8 ألف طن متري في 2018، كما زاد إنتاج الوقود الثقيل من مليون و705.5 ألف طن متري إلى مليون و884.7 ألف طن متري.

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