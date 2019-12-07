الوكيل يبحث حلحلة المشكلات التعليمية بتاجوراء

وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، مع المجلس البلدي تاجوراء، 7 ديسمبر 2019 (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، صباح اليوم السبت، مع المجلس البلدي تاجوراء ممثلًا في عبدالفتاح بن عثمان ومحمد جمهور وأسامة مروان وصبرية سلامة، عددًا من المواضيع والقضايا حول العملية التعليمية بالبلدية.

ووفق بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم، حضر الاجتماع الذي عُـقد بمدرسة الكرامة الثانوية للبنات، رئيس قسم المتابعة بالمراقبة إبراهيم عثمان، ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية ميلاد الشاوش، ومدير مكتب النشاط المدرسي خيري حسن، ومدير مكتب شؤون المخازن تاجوراء فرج غومة، كما حضر مستشار وزير التعليم عبد الفتاح الفاضلي ووسام دلالة، مديرة إدارة المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن المجتمعين ناقشوا عديد العراقيل والمختنقات التي تواجه سير العملية التعليمية داخل مدارس مراقبة تعليم تاجوراء، لاسيما تزايد عدد الطلاب النازحين بالمدارس، «الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ الفصول الدراسية بالطلبة»، بما نتج عنه عجز في عدد المعلمين لتغطية الجداول الدراسية، بالإضافة إلى النقص في المقاعد الدراسية مقارنة بعدد الطلاب.

وبحسب البيان تم الاتفاق في ختام الاجتماع على توفير المقاعد الدراسية لسد العجز وتوفير الفصول الدراسية المتنقلة لبعض المدارس.

كما تم التطرق إلى موضوع مدرسة القدس، التي تم تجهيز مبنى مدرسي جديد بها سيفتتح غدًا لاستقبال الطلاب وانطلاق الدراسة به، بالإضافة لمناقشة أعمال الصيانة لمدرسة الشعلة واستئناف الدراسة.

فيما قرر الوكيل تسليم عملية الصيانة بمدرسة «الأشهر» لشركة جديدة لاستكمالها، بعد توقف الشركة الحالية عن أعمالها بالمدرسة.

كما تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من الميزانية التشغيلية للمدارس، التي من المتوقع صرفها الأسبوع المقبل لسد الاحتياجات الأساسية، وبحث تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وبدء العمل به لتقديم خدماته للمعلمين.