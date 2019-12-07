افتتاح فندق المهاري بسرت في الذكرى الثالثة لطرد تنظيم «داعش» من المدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 07 ديسمبر 2019, 08:02 مساء
افتتاح فندق المهاري بسرت, 7 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

اُحتُفل بمدينة سرت، اليوم، بافتتاح فندق «المهاري» التابع للشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية، بعد صيانته وتجهيزه جراء خروجه عن العمل لمدة سنوات أثناء سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة.

ونفذت الشركة العامة للمراكز الإدارية عمليات الصيانة في الفندق بتكلفة 1.6 مليون دينار.

فيما أوضح الناطق باسم المجلس البلدي سرت، محمد الإميل في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية نظمت احتفالًا كبيرًا للحضور تخلله إلقاء عديد الكلمات لإدارة الشركة وعميد بلدية سرت.

ولفت إلى أن الاحتفالية اليوم تزامنت مع الذكرى الثالثة لتحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي.

حضر احتفال إعادة افتتاح الفندق عدد من أعضاء بلدية سرت، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمراكز الإدارية المهندس أبوبكر بن يوسف، وعضو المجلس البلدي مصراتة محمد التومي.

كما حضر الاحتفال مساعد آمر قوة حماية وتأمين سرت، العقيد إبراهيم بالرابحة، وعدد من القادة العسكريين بالقوة، ومساعد الشؤون العامة بمديرية أمن سرت، وبعض ضباط الأمن وعدد من مديري ومسؤولي الشركات الخدمية، وعدد من الكشفيين بسرت ومصراتة والفرقة النحاسية طمينة، وعدد من الفرسان الشعبيين.

ويحوي الفندق 60 غرفة، منها عدد من الأجنحة وقاعتان للاجتماعات ومطعم سعته 120 شخصًا، يطل عل شاطئ البحر.

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