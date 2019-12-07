قسم المرور بمديرية أمن شحات يطلق حملة لضبط «السيارات ذات الزجاج المعتم ودون لوحات»

أطلق قسم المرور بمديرية أمن شحات، حملة تستهدف كافة المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية، وذات الزجاج المعتم.

وقال رئيس قسم مرور شحات، الرائد صلاح الدين محمد صالح، إن هذه الحملة انطلقت بـ«التعاون مع قسم شرطة النجدة، وذلك بناء على تعليمات مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج».

وأضاف: «وجهنا إنذارًا للمواطنين من أجل تسجيل مركباتهم وأننا سنقوم بحجز أية مركبة تتجول بزجاج معتم ودون لوحات معدنية».

حملة لضبط السيارات المعتمة ودون لوحات في بنغازي

وطالب رئيس قسم المرور المواطنين بـ«ضرورة إزالة الزجاج المعتم، ووضع اللوحات المعدنية، واستكمال إجراءات تسجيل مركباتهم في أسرع وقت ممكن»، محذرًا المخالفين بـ«تعرضهم للمساءلة القانونية وأن هذا إنذار أخير لأصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية».