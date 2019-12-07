فرنسا تطرح مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق في اجتماع ببروكسل الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 07:29 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستناقش المسائل المتعلقة بكل من ليبيا وتركيا خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأووربي، المقرر عقده في بروكسل الإثنين المقبل.

وحسب بيان للخارجية الفرنسية، اليوم السبت، فإن وزير الشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، سيشارك في جلسة الإثنين بعدة ملفات على رأسها تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بليبيا وتركيا، والوضع في هونغ كونغ، والتطورات في مولدوفا، وتطور العملية الانتخابية في بوليفيا.

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ومن ضمن المواضيع المطروحة أيضًا العلاقات مع أفريقيا، حيث ستدافع فرنسا عن رفع مستوى طموح الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع أفريقيا في ضوء القمة المقبلة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي في العام 2020، خصوصًا في أعقاب مقتل 13 جنديًّا فرنسيًّا في مالي في 25 نوفمبر الفائت.

وسيجدد الوزير الفرنسي الدعوة إلى تعزيز العمل من جانب الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الأفريقي، لا سيما من خلال الشراكة من أجل الاستقرار والأمن.

وفي وقتٍ سابق الأسبوع الماضي ذكرت الخارجية المصرية أن وزيري الخارجية، المصري سامح شكري والفرنسي جان إيف لودريان، اتفقا على «عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، مذكرتي التفاهم مع تركيا».

ودخلت مذكرة تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط التي وقَّعتها أنقرة مع حكومة الوفاق حيز التنفيذ، اليوم السبت بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

وأثارت المذكرة الكثير من الجدل، مع اعتراض كل من مصر وقبرص والاتحاد الأوروبي واليونان عليها، وقررت أثينا أمس الجمعة طرد السفير الليبي لديها، لعدم تقديمه تفسيرات أو تفاصيل حول المذكرة التي تتيح للجانب التركي التنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، ما تعتبره اليونان تعديًّا على حقوقها.

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