شركة الكهرباء: مجهولون يسرقون 1400 متر أسلاك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 04:21 مساء
أسلاك كهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار في كل من منطقة السواني وأربعة شوارع في «شيل إشبيلية»، بعد سرقة مجهولين نحو 1400 متر أسلاك كهربائية.

وقالت الشركة، إن مجموعة مجهولة سرقت صباح اليوم السبت، أسلاك كهرباء تقدر بـ600 متر على خط القماطي 11 كيلو فولت فرعية الورفلي، من 30 إشبيلية التي تغذي نحو 22 محولًا، مما أدى إلى انقطاع التيار على المواطنين القاطنين بمنطقة السواني بالقرب من مثلث إشبيلية.

ووفق بيان للشركة اليوم، فقد تم أيضا سرقة أسلاك مسافة 800 متر على خط عبد الكبير فرعية الإطارات من 30 إشبيلية الذي يغذي نحو 6 محولات، بالإضاقة إلى كسر عامود الكهرباء جراء السرقة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين القاطنين بالأربعة شوارع في «شيل إشبيلية».

وتابعت الشركة أن دائرة التشغيل بإدارة توزيع سهل الجفارة، أعادت التغذية للمناطق التي انقطعت عنها الكهرباء، عن طريق مصادر بديلة.

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