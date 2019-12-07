«خارجية الوفاق» تناقش في قطر تعزيز التعاون في التعليم والصحة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 03:45 مساء
الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية (يمين) يلتقي وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق (وسط)، 7 ديمسبر 2019 (صفحة خارجية الوفاق على فيسبوك)

ناقش وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق للشؤون الفنية، محمود خليفة التليسي، اليوم السبت، مع الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسين الحمادي، أطر التعاون  بين الطرفين في عدد من المجالات من خلال سرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

كما تطرق الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الخارجية القطرية، إلى تعزيز التعاون الفني في مجال التعليم والصحة والاستثمار وغيرها من البرامج ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا خلال لقائه باشاغا.. أمير قطر: لن نتراجع عن دعم حكومة الوفاق

وحضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، معتوق أبوراوي، والقائم بأعمال السفارة الليبية في قطر سالم محمد كريم.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بدأ الأربعاء الماضي، زيارة للدوحة تهدف إلى تبادل الآراء والتشاور حول سبل وأوجه التعاون والقضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتقى خلالها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. ويرافق باشاغا خلال تلك الزيارة وكلاء وزارات «الخارجية والصحة والمواصلات»، إضافة إلى منسق شؤون الإرهاب في المجلس الرئاسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
الولايات المتحدة تقدم 1.5 مليون دولار للأطفال الأكثر ضعفا في ليبيا
ليبيا
هل تراجع الدور الإيطالي في ليبيا؟
ليبيا
البرلمان التركي يصادق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق
ليبيا
القيادة العامة تؤكد انفتاحها على الجميع واستمرارها في «تحرير طرابلس»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تصاب العيون بالإنفلونزا؟