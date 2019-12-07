الأرصاد: الطقس معتدل على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال الطقس على غالبية مناطق البلاد أثناء فترة النهار، مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية، وتكون الضباب على مناطق الجبل الأخضر أثناء الليل وصباح غدا الأحد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربي بين 18 و24 درجة مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب بين 22 و 26 درجة مئوية ، وتصل إلى 29 درجة مئوية على غات.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربى بداية من يوم الإثنين المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة .

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس: السماء قليلة إلى مغطاة جزئيا، ومن المتوقع تكاثر للسحب الممطرة يوم الإثنين، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة على بعض المناطق مع احتمال ظهور شبورة مائية على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى زوارة أثناء آخر الليل وصباح يوم الغد.

الرياح: متغيرة إلى جنوبية فجنوبية شرقية، سرعتها من خفيفة إلى معتدلة تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية نشطة.

درجات الحرارة: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الإثنين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال ظهور شبورة مائية على مناطق الخليج وسهل بنغازي، واحتمال تكون الضباب على مناطق الجبل الأخضر أثناء آخر الليل وصباح غدا الأحد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، سرعتها من خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عالية، تتكاثر يوم غدا الأحد، على مناطق الجفرة - الحمادة وغدامس.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها من خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة: تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية، وتصل إلى 29 درجة مئوية على غات، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الإثنين المقبل.

الكفرة - السرير - تازربو

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و24 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الإثنين المقبل.