«أمن طرابلس» تعالج الاختناقات المرورية بتوسعة الطريق العام

جانب من أعمال توسعة الطريق العام في طرابلس، 6 ديسمبر 2019. (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عزمها خلال الأيام المقبلة توسعة الطريق العام؛ لمعالجة الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة.

وأوضحت المديرية في بيان، أنها تعمل على إحداث فتحة بالطريق العام ابتداء من الطريق السريع إلى المنطقة «16» المؤدية إلى سوق الجمعة، لافتة إلى قيام عناصرها بإزالة السياج الخرساني و تسوية الأرض أمس الجمعة، فيما تشهد الأيام المقبلة فتح مسار وفق قواعد والسلامة الطرقية، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وتعاني العاصمة طرابلس من اختناقات مرورية خاصة في فصل الشتاء مع سقوط الأمطار، وفي هذا الإطار بحث مدير أمن طرابلس عميد أسامة شعبان عويدان، في نوفمبر الماضي، مع رئيس شركة المياه والصرف الصحي طرابلس، سبل إيجاد حل للأزمة.