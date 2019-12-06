سيالة يبحث مع الجبير دور السعودية في الوصول لحل سياسي ينهي الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 11:34 مساء
وزير الخارجية الطاهر سيالة، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير, (الإنترنت)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، دور بلاده للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة الليبية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم فإن الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر أمن المتوسط المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، تناول آخر المستجدات في الملف الليبي وحرب العاصمة طرابلس.

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في سياق متصل، التقى سيالة، على هامش المؤتمر، الرئيس التشادي إدريس ديبي، إذ تناول اللقاء الوضع الراهن في ليبيا والعاصمة طرابلس خاصة.

وأحاط سيالة الرئيس التشادي، بتطور الأوضاع والحرب على تخوم طرابلس.

وأكد ديبي دعمه للحل السياسي في ليبيا، مؤكدا أنه «لا حل عسكري للأزمة الراهنة»، مضيفا أنه يتطلع لتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد،  وفق بيان منفصل لـ«خارجية الوفاق».

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