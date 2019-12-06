اختتام برنامج التدريب حول المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 11:13 مساء
اختتام برنامج التدريب حول المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة, تونس 6 ديسمبر 2019 (المفوضية العليا للانتخابات الليبية)

اختتم بالعاصمة التونسية، اليوم الجمعة، البرنامج التدريبي حول المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) تحت عنوان «التدقيق على محطات الاقتراع والتصميم المعماري سهل الوصول».

وكرم عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، في ختام البرنامج، المشاركين وعدد من الموظفين، مؤكدا التزام المفوضية بتوفير كافة إمكانياتها لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية باعتبارها حقا من الحقوق التي تكفلها لهم الدساتير والمواثيق الدولية.

ووفق بيان للمفوضية، ذكرت رئيسة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماجدة الكاتب، أن البرنامج تضمن عديد المحاور والفعاليات التدريبية حول كيفية تصميم محطات اقتراع نموذجية، تعزز وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، مضيفة أن من أهم مخرجات التدريب مناقشة آلية المتابعة والتنسيق بين المفوضية ووزارة التعليم ومشاركة المجتمع المدني في عملية التجهيز لمراكز الاقتراع مستقبلاً.

برنامج تدريبي لمفوضية الانتخابات حول مشاركة ذوي الإعاقة

وبحسب البيان، شارك في التدريب وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من موظفي المفوضية، وممثلون عن وزارة التعليم معنيون بالتصميم المعماري لمحطات الاقتراع داخل المدارس التي تم تحديدها كمراكز انتخابية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
الولايات المتحدة تقدم 1.5 مليون دولار للأطفال الأكثر ضعفا في ليبيا
ليبيا
هل تراجع الدور الإيطالي في ليبيا؟
ليبيا
البرلمان التركي يصادق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق
ليبيا
القيادة العامة تؤكد انفتاحها على الجميع واستمرارها في «تحرير طرابلس»
ليبيا
بعد تأكيد صحتها من مصدر دبلوماسي.. ننشر نص مذكرة التفاهم في مجال الصلاحيات ...
ليبيا
الفيلم الليبي «غريب في وطني» يفوز بجائزة مسابقة الأفلام الوثائقية
ثقافة وفن
خامنئي يوافق على اعتبار بعض ضحايا الاحتجاجات «شهداء»
دولى
وفد مجلس النواب ينسحب من ملتقى حول القدس في المغرب
ليبيا
كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تصاب العيون بالإنفلونزا؟