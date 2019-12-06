وزارة الحكم المحلي تبحث حلحلة المختنقات في بلديات الساحل الغربي

وكيل وزارة الحكم المحلي، عبدالباري شنبارو، مع عمداء ورؤساء المجالس التسييرية لبلديات الساحل الغربي, 5 ديسمبر 2019 (المجلس الرئاسي)

ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، عضو لجنة الطوارئ، عبدالباري شنبارو، مع عمداء ورؤساء المجالس التسييرية لبلديات الساحل الغربي، المختنقات التي تمر بها بلدياتهم، والمتعلقة بخدمات المياه، والصرف الصحي، والصيانة العاجلة لمشاريع الطرق، بالإضافة إلى تطوير عمل جهاز الحرس البلدي بالمنطقة، وخدمات النظافة العامة.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم، تم خلال الاجتماع الاتفاق، على صياغة رؤية موحدة في التعاطي مع معالجة المختنقات العاجلة، إضافة إلى تحديد الأولويات بالنسبة لميزانية سنة 2020، والتي سيتم متابعتها من قبل وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الخميس بديوان المجلس البلدي الماية، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد المائية عبدالله السني، ومندوب عن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سالم ساسي قزاح، ومدير إدارة الفروع بجهاز الحرس البلدي العقيد مصطفى القيلوشي، ومدير مكتب التخطيط بالوزارة عمر البلعزي.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة اجتماعات ستنفذها الوزارة مع البلديات بمختلف المناطق.