«اقتصاد الوفاق» توقع اتفاقية تأسيس مشروع النمذجة الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 02:59 مساء
جانب من توقيع اتفاقية تأسيس مشروع النمذجة الاقتصادية في ليييا، 5 ديسمبر 2019. ( صفحة برنامج دعم ليبيا على فيسبوك)

وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، مع الشبكة الدولية للنمذجة الاقتصادية، بمقر مؤسسة خبراء فرنسا في تونس، اتفاقية تعاون لتأسيس مشروع النمذجة الاقتصادية في ليبيا، بهدف «بناء السياسات الاقتصادية الليبية وفق مؤشرات يمكن قياسها وتحليل أثرها مسبقا».

وتضمنت الاتفاقية إنشاء نموذج ديناميكي متعدد القطاعات للاقتصاد الليبي يُطلق عليه اسم «ليبيامود» مصمم خصيصا لتلبية احتياجات وزارة الاقتصاد والصناعة، إلى جانب تطوير قدرات موظفي الوزارة في تحليل السياسات باستخدام النماذج الحديثة، والتقنيات الكمية والبرامج، حسب ما نشر برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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وحضر مراسم التوقيع، مدير الشؤون الإدارية والمالية، أحمد الديب، ممثلا عن وزير الاقتصاد والصناعة، ورئيسة فريق عمل النمذجة الاقتصادية، أمان الرمالي، وعلي بيار ممثلا عن رئيس الشبكة الدولية للنمذجة الاقتصادية «ECOMOD»، حسب البيان.

وتأتي الاتفاقية بمبادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبدعم فني من مؤسسة خبراء فرنسا، والاتحاد الأروبي، ضمن مكونات مشروع برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي «EU4PSL»، الذي يهدف إلى بناء قدرات الوزارة، والقطاع الخاص في ليبيا.

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