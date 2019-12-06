بلدية زوارة تشكل لجنة لاستكمال علاج جرحى الحرب

جانب من اجتماع عميد بلدية زوارة مع حكماء وأعيان المدينة, 5 ديسمبر 2019. (صفحة البلدية على فيسبوك)

اتفق عميد وأعضاء المجلس البلدي في زوارة خلال اجتماعهم مع مجلس الحكماء والأعيان ورئيس لجنة الجرحى بالمدينة، على تشكيل لجنة للتواصل مع المجلس الرئاسي، ووزارة الصحة بحكومة الوفاق، بهدف سرعة استكمال علاج الجرحى.

وقالت بلدية زوارة في بيان، اليوم الجمعة، إن الاجتماع الذي عُقد بقاعة الشهيد فرحات حلب، استعرض آخر المستجدات في ملف الجرحى، وأكد حقهم في استكمال العلاج، على أن تتولى الدولة ممثلة في المجلس الرئاسي، ووزارة الصحة في حكومة الوفاق هذا الملف، حسب صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا السراج يصدر تعليمات بتجهيز ودعم مستشفيي زوارة المركزي والبحري

وأوضح البيان أن « المجلس البلدي في زوارة حاول جاهدا معالجة ملف الجرحى بإمكانياته المتواضعة وناقش هذا الملف في كل لقاءاته مع الجهات المختصة، وسلم ملفات الجرحى إلى وزارة الصحة وافية الشروط، إلا أن الدولة لم تستكمل الإجراءات حتى الآن».

وكان عميد بلدية زوارة فرحات أبو شواشي، ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مطلع العام الجاري، ملف جرحى المدينة، وحق الذين لازالوا يعانون آثار الحرب في العلاج بالخارج. وفي 28 نوفمبر الماضي، وجهت البلدية نداء إلى أهالي المدينة للاجتماع لمناقشة أوضاع أبناء زوارة ممن في حاجة للعلاج بالخارج، بعد تسليم كل ملفاتهم لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.