إعادة التحقيق في تفجير مديرية أمن أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 09:10 صباحا
أدخنة متصاعدة من مبنى مديرية أمن أجدابيا، 1 ديسمبر 2014. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مدير أمن أجدابيا، العقيد ونيس أحمد الشكري، إعادة فتح التحقيق في واقعة تفجير مديرية أمن أجدابيا، التي حدثت في ديسمبر 2014.

وقالت مديرية أمن أجدابيا في بيان، اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في ضوء حرص المديرية على محاسبة مرتكبي «التفجير الغاشم» حسب ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك»، وذلك دون أن توضح المديرية ما جرى في التحقيقات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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وفي ديسمبر 2014، انفجرت سيارة بيضاء من نوع «هونداي» داخل موقف السيارات بالمديرية، مما تسبب في إصابة عددا من أعضاء الأمن، وإحداث أضرارا مادية في مبني المديرية، وبعض مركباتها الآلية. وتزامن الحادث مع اختراقات أمنية خطيرة وقعت باجدابيا في ذلك الوقت، من بينها اغتيال العقيد طيار عبد المجيد الكاسح.

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