وزارة العمل بالحكومة الموقتة تعلن 2020 عاما للتدريب والتطوير

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 01:10 صباحا
ورشة العمل حول معايير جودة التدريبة بفندق دار السلام في طبرق. (الإنترنت)

أعلن وزير العمل بالحكومة الموقتة، مسعود صوة، اليوم الخميس، أن الوزارة قررت إطلاق خطة للتدريب والتطوير وإعادة تأهيل الباحثين عن العمل اعتبارا من مطلع العام 2020 الذي سيكون عاما للتدريب والتطوير.

وجاء إعلان صوة خلال مشاركته في ورشة عمل أقيمت بفندق دار السلام في طبرق عن «معايير جودة التدريب» والتي جرى خلالها مناقشة تعديل اللائحة التنفيذية للتدريب ووضع ميثاق شرف لمهنة التدريب.

وقال مدير مكتب العمل المكلف في طبرق، حكيم الشاعري لـ«بوابة الوسط» إن الورشة ناقشت معايير الجودة وتعديل اللائحة التنفيذية للتدريب والتطوير ووضع ميثاق خاص للمدربين، حيث اتفق المشاركون على أن يجري تنظيم عمل الشركات المسؤولة عن التدريب لتكون تحت مظلة الاتحاد العام لمؤسسات التدريب.

وأكد الشاعري أن الورشة أنتهت إلى «وضع ميثاق شرق محدد لتنظيم عمل شركات التدريب» بحضور وزير العمل والتأهيل بالحكومة الموقتة مسعود صوة الذي أعلن أنه مع بداية العام القادم 2020 ستطلق الوزارة «خطة عام التدريب والتطوير لإعادة تأهيل كافة الباحثين عن العمل».

وحضر فعاليات الورشة ووكلاء وإدارات وزارة العمل والتأهيل ورئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق وعدد من الشركات والمدربين في بلدية طبرق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خامنئي يوافق على اعتبار بعض ضحايا الاحتجاجات «شهداء»
دولى
وفد مجلس النواب ينسحب من ملتقى حول القدس في المغرب
ليبيا
كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
«وفقا للاتفاق مع ليبيا».. تركيا تعلن بدء استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق المتوسط
ليبيا
الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010
ليبيا
مسؤول بـ«خارجية الوفاق»: ليبيا تترابط مع تركيا بخط بحري مستقيم.. والاتفاق معها ...
ليبيا
بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما
أناقة وجمال
بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النظام الغذائي الصحي يقاوم الاكتئاب