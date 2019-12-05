السراج يؤكد الالتزام بالاتفاق السياسي «كمرجعية أساسية لأي حوار»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 06:39 مساء
لقاء السراج مع سفيري ألمانيا والاتحاد الأوروبي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، التأكيد «على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة منه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة» وتمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطني في معالجة الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج، اليوم الخميس، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية أوليفر أوفتشا؛ لمناقشة مستجدات الوضعين السياسي والأمني في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السراج رحب في بداية اللقاء بالسفيرين الأوروبي والألماني، وثمن جهود الجانبين الرامية لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة، ودور ألمانيا من أجل عقد مؤتمر دولي في برلين لإيجاد حلول لهذه الأزمة.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع التأكيد على «أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية»، كما أكد «ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن السفيرين «عبرا عن تفهمهما لموقف السراج، مؤكدين أنه لا حل عسكريًّا للأزمة الليبية، وعلى ضرورة العودة إلى الحوار والمسار السياسي، كما أكدا رفض كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا الهجمات التي تطال المدنيين، ولأي خرق لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن السفير الألماني اطلع السراج على الخطوات والاتصالات التي تمت لإيجاد توافق بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي تمهيدًا لعقد مؤتمر برلين.

حضر اللقاء من الجانب الليبي كل من سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، وسفير ليبيا لدى ألمانيا جمال برق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خامنئي يوافق على اعتبار بعض ضحايا الاحتجاجات «شهداء»
دولى
كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
«وفقا للاتفاق مع ليبيا».. تركيا تعلن بدء استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق المتوسط
ليبيا
الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010
ليبيا
مسؤول بـ«خارجية الوفاق»: ليبيا تترابط مع تركيا بخط بحري مستقيم.. والاتفاق معها ...
ليبيا
بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما
أناقة وجمال
بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النظام الغذائي الصحي يقاوم الاكتئاب