رئيس الوزراء اليوناني يبلغ إردوغان معارضته الاتفاق البحري مع حكومة الوفاق

اجتماع أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني في لندن على هامش قمة الناتو. (الرئاسة التركية)

أبلغ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اعتراضه على مذكرة تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية وُقِّعت مع حكومة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي.

وأكد ميتسوتاكيس، في بيان له عقب لقاء دام ساعة ونصف الساعة مع الرئيس التركي مساء الأربعاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لندن، أن «كل المسائل المتعلقة بأحدث إجراءات اتخذتها قد أُثيرت».

وأوضح أنه «جرى تسجيل الخلافات بين الجانبين غير أنهما اتفقا على مواصلة المحادثات حول إجراءات بناء الثقة». وذلك في إشارة إلى توقيع تركيا وحكومة الوفاق اتفاقًا، بشأن الحدود في البحر المتوسط الأسبوع الماضي يتيح لأنقرة التنقيب عن مصادر الطاقة لكنه في المقابل يعقد خلافاتها مع دول منها اليونان.

وقال ميتسوتاكيس: «أود أن أؤكد للشعب اليوناني أن المشكلات مع تركيا كانت موجودة، وهي موجودة حاليًا، وستظل موجودة. لكنني أُقيِّم ذلك، وإذا أبدى الجانبان حسن النية سيتم التغلب على هذه المشكلات».

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وفيما طلب الاتحاد الأوروبي من تركيا وليبيا إطلاعه على مضمون الاتفاق المتعلق بترسيم حدود مناطق النفوذ في البحر الأبيض المتوسط أعلنت كل من مصر وقبرص وفرنسا أن هذا الاتفاق غير قانوني، في حين اعتبرته اليونان منافيًا للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.

وفي وقت سابق حذرت أثينا سفير ليبيا بطرده إذا لم يقدم للحكومة اليونانية إيضاحات حول هذا الاتفاق بحلول يوم الجمعة.