بعد تأكيد صحتها من مصدر دبلوماسي.. ننشر نص مذكرة التفاهم في مجال الصلاحيات البحرية بين «الوفاق» وتركيا

خريطة تضمنتها مذكرة التفاهم بين «الوفاق» وتركيا (الحكومة التركية: الإنترنت)

أكد مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، صحة النص المتداول لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، في مجال الصلاحيات البحرية، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، المحلية والإقليمية والدولية.

وتنشر «بوابة الوسط» نص المذكرة في السطور التالية:

مذكرة تفاهم

بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني ـ ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط

ويشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين».

إذ يؤكدان التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وإذ يقرران العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط بشكل منصف وعادل والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/ أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة.

وبناء على رغبة الطرفين في إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمواضيع الآنفة الذكر بشكل متبادل من خلال المفاوضات البناءة في أجواء تسودها روح علاقات الصداقة بين البلدين.

وإيمانًا منهما بأن مذكرة التفاهم هذه سوف تساهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين، وتشجع على تكثيف التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة

1ـ تبدأ حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الجمهورية التركية ودولة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط من نقطة «أ». وهي (34* 16' 13.720"N-026* 19' 11.640"E) وتنتهي عند النقطة «ب» وهى(09*07.9"N" 026"39'06.3"E*34).



2ـ تم توضيح حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المذكرة في الخريطة البحرية رقم

INT 308 Nautical Chart (Data Sourac:BA 183 Chart Ed.1992) بمقاس رسم000،201.1: 1 (ملحق 1) وأيضًا تم توضيح الإحداثيات في الخريطة المرفقة في (ملحق 1) ضمن نظام إحداثيات الخريطة باستخدام (wgs -84-Datum) لتوضيح الإحداثيات الجغرافية المذكورة في الفقرة الأولى.

3ـ تم توضيح الإحداثيات الخاصة بنقاط الأساس لتحديد خط الوسط في (ملحق 2).

المادة الثانية

ملاحق مذكرة التفاهم

يعتبر الملحقان المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

التسجيل

فور دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ، يتم تسجيلها لدى السكرتيرية العامة للأمم المتحدة وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الرابعة

حل النزاعات

1ـ يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبوماسية بروح التفاهم والتعاون المتبادل، وفقًا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.

2ـ في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للطرفين عقد اتفاقات لغرض استغلال هذه المصادر بشكل مشترك.

3ـ في حال شروع أحد الطرفين في إجراء مفاوضات مع دولة أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها أو يمس الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى، على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص.

المادة الخامسة

المراجعة والتعديل

يجوز لكلا الطرفين أن يقترح مراجعة وتعديل هذه المذكرة باستثناء المادتين الأولى والثانية، بتقديم المقترح كتابيًّا للطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويتم التعديل بموافقة الطرفين.