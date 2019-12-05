سلامة يبحث مع الخارجية التونسية الأوضاع في ليبيا وترتيبات مسار برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 04:44 مساء
لقاء سلامة مع المكلف تسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، صبري باش طبجي. (البعثة الأممية)

التقى مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة اليوم الخميس، كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف تسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، صبري باش طبجي في ديوان الوزارة بالعاصمة تونس.

وقالت البعثة الأممية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وترتيبات مسار برلين الرامية لبناء موقف دولي موحد يوفر البيئة اللازمة لإحياء العملية السياسية في ليبيا.

ويواصل سلامة إجراء مشاورات دولية وإقليمية في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب حول ليبيا المزمع عقده في العاصمة الألمانية، برلين، خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع التحضيري الخامس لممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة في غضون الأيام المقبلة من الشهر الجاري.

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