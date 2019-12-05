إجراء جديد لحل أزمة الوقود بنالوت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 03:00 مساء
محطة وقود، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية نالوت اتخاذ إجراء جديد من شأنه حل أزمة الوقود التي يعاني منها المواطنون في البلدية.

واتفق عميد البلدية، عبدالوهاب الحجام مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط على اختيار محطة داخل المدينة؛ لتزود بشحنة وقود يوميا كمرحلة أولى، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تزويد المحطات الأخرى، التي يقع الاختيار عليها، بشحنات يوميا، على أن تتعهد بأن تعمل تحت إشراف البلدية.

يذكر أن عددا من المدن يعاني أزمة نقص الوقود، ومنها سبها وزليتن وترهونة، حيث تتكرر المشكلة بصفة منتظمة، ومعها تطفو على السطح ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود، مما جعل السوق السوداء تزدهر، حيث يباع فيها الوقود بأسعار مرتفعة.

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