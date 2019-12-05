أمن بنغازي يضبط 3 أشخاص يهربون مسروقات خارج البلاد

3 أشخاص متهمين بتهريب مسروقات خارج البلاد في بنغازي، 5 ديسمبر 2019، (مديرية أمن بنغازي)

ضبطت عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، تشاديا وسودانيين، بتهمة تهريب مسروقات خارج البلاد.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن في منطقة بودريسة ببلاغ إلى المديرية بفقدانه 21 رأس غنم، متهما راعيا تشاديا يعمل في مزرعته بسرقتها، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبعد أخذ إذن النيابة العامة، أحضر الراعي، الذي قال إنه كان مع شخصين آخرين يحملان الجنسية السودانية، وقت ارتكاب الجريمة.

وكشف المتهم، خلال إدلائه بأقواله، أنه رفقة السودانيين يشترون أجهزة كهربائية ومفروشات مسروقة بأسعار ضئيلة تتراوح بين 100 و200 دينار، ثم يهربونها إلى خارج البلاد، مضيفا أنه يتحصل على تلك المسروقات من مواطنين يقيمان بمنطقة القوارشة.

اقرأ أيضا: أمن بنغازي يحرر عمال أجانب احتجزوا في ظروف غير آدمية

ويوم الثلاثاء الماضي، تمكن قسم البحث الجنائي من ضبط ثلاثة أشخاص يتاجرون في المواد المخدرة «الحشيش وحبوب الهلوسة»، وقد اتخذوا أحد شاليهات المصيف وكرا لهم، حيث تمت مداهمته، والقبض عليهم وهم في حالة سكر.