سفير ألمانيا يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة بشأن ملف المهاجرين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 01:50 مساء
اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع حول تدفقات الهجرة في ليبيا, 4 ديسمبر 2019 (بعثة الاتحاد الأوروبي)

دعا السفير الألماني لدى ألمانيا، أوليفر أوفيتشا، «حكومة الوفاق والشركاء الآخرين إلى اتخاذ إجراءات سريعة» بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

جاء ذلك في سياق تعليقه على اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع حول تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا، الذي عقد في تونس الثلاثاء الماضي، حسب تدوينة على حسابه في موقع التواصل «تويتر»، اليوم الخميس.

وأشار أوفيتشا إلى أن الاجتماع ركز على تحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى المهاجرين، خصوصا المقدمة للأطفال.

وأوضحت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، في بيان سابق، أن الاجتماع تناول موضوع العمالة المهاجرة في ليبيا، وإمكانية دمجها في سوق العمل الليبية، والاستجابة في المناطق الحضرية لاحتياجات الأشخاص المستضعفين من المهاجرين، وإعطاء الأطفال المستضعفين غير المصحوبين بذويهم تركيزا خاصا، ومدى إمكانية الإفراج عنهم.

كما تمت مناقشة تحويل مركز إيواء جنزور إلى مركز شبه مفتوح للنساء والأطفال، ووضع خطة للتصدي لقضية مرضى السل بين المهاجرين داخل وخارج مراكز الإيواء.

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