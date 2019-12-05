الدولار يعود إلى الانخفاض أمام الدينار في السوق الموازية

عاد الدولار إلى الانخفاض مجددا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الخميس، بعدما ارتفع بزيادة طفيفة أمس الأربعاء.

وسجل الدولار 3.92 دينار اليوم، بعدما تراوح أمس بين سعري 3.935 و3.94 دينار، كما تراجع اليورو أيضا لـ4.33 دينار مقابل 4.34 دينار.

في حين ثبت الجنيه الإسترليني عند 5.03 دينار، والليرة التركية عند 0.68 دينار، وبالمثل كان الحال مع العملة التونسية، التي بيعت بـ1.37 دينار.

يذكر أن العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية ظلت في مسار هابط خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ فقد الدولار 12 قرشا، مقابل سعره في نهاية أكتوبر الماضي 4.09 دينار.