مواطن يسلم 42 صاروخ c5 وذخائر وأجهزة مراقبة واتصالات لمنطقة طبرق العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 01:49 صباحا
صواريخ وأسلحة سلمها مواطن لمنطقة طبرق العسكرية, 4 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

سلم أحد مواطني طبرق أمس الأربعاء، 42 صاروخ c5 وذخائر ومسدس وأجهزة مراقبة واتصالات، لمنطقة طبرق العسكرية.

وحسب المنطقة العسكرية طبرق، فإن المواطن خالد عبدالله سلم الأسلحة والذخائر، بحضور آمر المنطقة اللواء هاشم بورقعة وضباط وجنود من السرية الهندسة.

وأكد آمر منطقة طبرق العسكرية، خلال تسليم الأسلحة أن هذا المواطن «مثال يحتذى به»، مطالبا جميع المواطنين ممن لديهم أسلحة وذخائر أن يسلموها للمنطقة العسكرية للاستفادة منها في «معركتنا ضد الإرهاب والتطرف».

فيما أوضح المواطن أنه عثر على هذه الأسلحة مع بداية ثورة 17 فبراير، واحتفظ بها حتى الآن.

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