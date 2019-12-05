وزيرا خارجتي مصر وفرنسا: مذكرتا التفاهم بين الوفاق وتركيا «غير مشروعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 12:22 صباحا
وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان, (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري، تباحث مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال اتصال هاتفي، حول تطورات الأوضاع في ليبيا، واللذين «اتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة».

ووفق بيان الخارجية المصرية، فإن الطرفين بحثا تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط «وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار».

وأضاف البيان أن «توقيع المذكرتين يمثل تجاوزا للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح الي ليبيا».

وأوضحت الخارجية المصرية أن الوزيرين توافقا علي أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية، يعالج الخلل الراهن والعمل علي دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الارهابية وانهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، وقع خلال الأسبوع الماضي، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مذكرتي تفاهم متعلقتين بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية.

وآثار توقيع المذكرتين ردود فعل واسعة النطاق محليا ودوليا، ومطالبات بضرورة الكشف عن محتوى مذكرات التفاهم وخاصة تلك المتعلقة بالمناطق البحرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010
ليبيا
مسؤول بـ«خارجية الوفاق»: ليبيا تترابط مع تركيا بخط بحري مستقيم.. والاتفاق معها ...
ليبيا
بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما
أناقة وجمال
بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
قفل 41 محلا بالشمع الأحمر بجامع الصقع في طرابلس
ليبيا
غسان سلامة يحذر من فشل لقاء برلين بسبب مذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروج التوأمين السيامي الليبيين من العناية المركزة