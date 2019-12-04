السراج يستعرض تقريرا عن نشاط المؤسسة الليبية للاستثمار في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 08:00 مساء
مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج, 4 ديسمبر 2019 (المجلس الرئاسي)

استعرض مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، تقريرا عن نشاط المؤسسة في عام 2019.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم، فإن الاجتماع تناول المسائل الخاصة بمراجعة وإقفال القوائم المالية والحسابات الختامية المنتهية في السنوات السابقة، ومتابعة أداء المؤسسة الليبية للاستثمار في إطار نظام العقوبات وقوانين التجميد.

وضم الاجتماع كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، ووزير الاقتصاد علي العيساوي والعضو المستقل محمد هويدي، بحضور رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وبحسب البيان فإن السراج، وجه المجلس باتخاذ «جملة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأداء العام للمؤسسة».

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