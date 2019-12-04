الاتحاد الأوروبي يطالب بإيضاحات حول مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 06:42 مساء

طالب الاتحاد الأوربي، اليوم الأربعاء، بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى مذكرة التفاهم الخاصة بالمناطق البحرية التي وقعت في 27 نوفمبر الماضي بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، مؤكدا تضامنه التام مع اليونان وقبرص في مواجهة الإجراءات التركية.

وأكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان حول الوضع في شرق البحر المتوسط أن الاتحاد الأوروبي «يقف في تضامن تام مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تركيا في شرق البحر المتوسط ، بما في ذلك بحر إيجه».

وشدد الناطق الأوروبي على ضرورة «أن تحترم تركيا السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أكد ذلك مرارًا وتكرارًا المجلس الأوروبي وفي استنتاجات المجلس، وكان آخرها في يونيو 2019».

وقال الناطق «لم يتم الإعلان عن مذكرة التفاهم الثنائية بين تركيا وليبيا المؤرخة 27 نوفمبر 2019 بشأن تعيين الحدود البحرية. هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات حول محتواها. ونتوقع أن يتم إرسال النص إلى الاتحاد الأوروبي دون تأخير».

ودعا إلى ضرورة احترام القانون الدولي للبحار، ومبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة والحقوق السيادية على المناطق البحرية لجميع الدول الساحلية المجاورة، بما في ذلك تلك الناشئة عن جزرها. مطالب أعضاء المجتمع الدولي بالالتزام بهذه المبادئ والامتناع عن أي أعمال تقوض الاستقرار والأمن الإقليميين.

وآثار توقيع حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية على مذكرتي تفاهم في مجال المناطق البحري والتعاون الأمني والعسكري ردود فعل واسعة النطاق محليا ودوليا، ومطالبات بضرورة الكشف عن محتوى مذكرات التفاهم وخاصة تلك المتعلقة بالمناطق البحرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
قفل 41 محلا بالشمع الأحمر بجامع الصقع في طرابلس
ليبيا
غسان سلامة يحذر من فشل لقاء برلين بسبب مذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا
ليبيا
الدولار يواصل مساره الهابط أمام الدينار
ليبيا
الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة
ليبيا
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المحكمة العليا بكندا تغرم شرطيا أصدر مخالفة لسيدة رفضت الإمساك بمسند السلالم الكهربائية