ضبط شحنة كبدة دجاج غير صالحة للاستهلاك البشري في بني وليد

كبدة الدجاج التي جرى ضبطها داخل سيارة في بني وليد. (الإنترنت)

ضبط عناصر الأمن التابعون لمديرية أمن بني وليد، اليوم الأربعاء، شحنة تتضمن كبدة دجاج غير صالحة للاستهلاك البشري قادمة من مدينة ترهونة.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن الشحنة كانت على متن سيارة نوع (هيونداي) غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعترف بها في عملية الحفظ والتخزين.

وأكد المصدر اتخاذ الإجراءات القانونية، وفتح محضر لسائق السيارة وعرضه على النيابة العامة، التي أمرت بإحالة الإجراءات القانونية إلى جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد.

وأشار المصدر إلى تسليم سائق السيارة وشحنة الكبدة المضبوطة إلى جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفق أمر النيابة العامة.

ودعت مديرية أمن بني وليد جميع المواطنين في المدينة إلى التعاون والتواصل معها وإبلاغ الأجهزة الأمنية في حال وجود أي تجار يستغلون صحة وسلامة المواطن.