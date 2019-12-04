اللجنة المركزية للانتخابات: سنجري حوارا مجتمعيا في درنة يسبق انتخابات المجلس البلدي للمدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 04:34 مساء
من اليمين رئيس المجلس التسييري لبلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المستشار جمال عبدالشفيع. (اللجنة المركزية)

اتفق رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المستشار جمال عبدالشفيع، ورئيس المجلس التسييري لبلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني على إقامة حوار مجتمعي يسبق انتخاب المجلس البلدي للمدينة.

جاء هذا الاتفاق بعد زيارة رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المستشار جمال عبدالشفيع بلدية درنة لتنظيم عدة ملتقيات مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لتقييم مدى استعداد البلدية لإجراء الانتخابات البلدية، وفقًا للصفحة الرسمية للجنة على «فيسبوك».

كما اجتمع رئيس اللجنة والوفد المرافق له مع مسؤولي مصلحة الأحوال المدنية ببلدية درنة ومراقب التعليم بالبلدية ومسؤولي الإعلام ومفوضية المجتمع المدني ومسؤولي الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع الامني.

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ورحب الحضور بـ«الانتخابات والتحول المدني السلمي وأبدوا استعدادهم الكامل لتذليل الصعاب أمام اللجنة المركزية كل حسب اختصاصه».

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