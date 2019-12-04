خلال لقائه باشاغا.. أمير قطر: لن نتراجع عن دعم حكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 02:58 مساء
تميم بن حمد أثناء استقباله باشاغا في الدوحة، 4 ديسمبر 2019.( صفحة داخلية الوفاق على فيسبوك)

استقبل تـميم بـن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي بدأ اليوم زيارة للدوحة تهدف إلى تبادل الآراء والتشاور حول سبل وأوجه التعاون والقضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان إن أمير قطر جدد موقفه «الداعم حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا والمعترف بها دوليا»، مؤكدا أن «قطر لن تتراجع عن هذا الدعم» حسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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ووصل باشاغا في وقت سابق اليوم إلى الدوحة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وكـبار المسؤولين بقطر. ويرافق باشاغا خلال تلك الزيارة وكلاء وزارات «الخارجية والصحة والمواصلات»، إضافة إلى منسق شؤون الإرهاب في المجلس الرئاسي.

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