غلق محل أغذية بجنزور لمخالفته الاشتراطات الصحية

بعض الأغذية الفاسدة بالمحل المغلق في جنزور، 4 ديسمبر 2019. (مركز الرقابة على الأغذية فيسبوك)

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، محل أغذية داخل نطاق بلدية جنزور الشرقية بحي الكويت، لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية.

وقال المركز في بيان إن مفتشي مكتبه في جنزور أوصوا رجال الحرس البلدي بإغلاق محل طعمية بحي الكويت، وعدم السماح له بمزاولة النشاط، بعدما تبين مخالفته المواصفات القياسية الليبية من حيث سوء النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية لعماله، وعدم التزامهم بالزي الرسمي، ورداءة معداته.

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كما شملت المخالفات عدم الاهتمام بنظافة وتهوية مخزن المحل، وعدم فصل دورة المياه للعمال عن المحل، ووجود خضراوات متهالكة تستعمل في تحضير الطعمية، إلى جانب تهالك أواني حفظ التوابل، وتراكم المخلفات والقمامة به، وانتشار الحشرات الزاحفة والطائرة من صراصير وذباب به.

وأعلن المركز في وقت سابق اليوم، إغلاق محل قصاب لبيع اللحوم، وتوجيه إنذار لمخبز بالقفل، خلال جولة تفتيشية بمنطقة غوط الشعال في طرابلس؛ بسبب ارتكاب مخالفات للمواصفات القياسية الليبية، كما كشف في 27 نوفمبر الماضي عن قفل مخبز في زليتن لعدم وجود شهادات صحية للعاملين به، إلى جانب عدم الاهتمام بنظافته، مما يعرّض «العاملين به والمتعاملين معه للخطر»، كما صادر كميات من الحلويات، بعدما تبين احتواؤها على ألوان محظورة بالنكهات المستخدمة.

ويشن المركز حملات تفتيشية دورية على المحال والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.