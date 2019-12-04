أمن بنغازي يحرر عمال أجانب احتجزوا في ظروف غير آدمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 01:41 مساء
عمال من بنغلاديش كانوا محتجزين في ظروف صعبة بمنطقة بوعطني، 4 ديسمبر 2019، (أمن بنغازي)

تمكن أفراد مديرية أمن بنغازي من تحرير عمال يحملون الجنسية البنغلادشية، حيث كانوا محتجزين في ظروف غير آدمية بمنطقة بوعطني.

وتلقى قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن معلومات باحتجاز أشخاص في مخزن بمنطقة بوعطني، حيث توجهت قوة إلى المكان وعثروا على عشرة أشخاص، جميعهم من بنغلادش، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ولاحظ أفراد القوة أن المكان سيئ للغاية، ويفتقر إلى أبسط الظروف المواتية للمعيشة، حيث تكثر به الحشرات إضافة إلى طفح مياه الصرف الصحي.

واستدعت المديرية الشخص المسؤول عن احتجاز هؤلاء الأشخاص، حيث فتح محضر بالخصوص، واعترف خلال إدلائه بأقواله بأنه المسؤول عن العمال، كاشفا أنهم دخلوا إلى البلاد بطريقة شرعية.

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وأضاف أنه يعمل لحساب شركة، وأنها المسؤولة عن المكان، وهذا هو الأسلوب الذي تتبعه في استجلاب العمالة الوافدة، التي لا تفرج عنهم إلا بعدما يدفعون ما عليهم من أموال، مشيرا إلى أن هناك أربعة أشخاص محتجزون منذ أربع أشهر في المخزن، وقد حمّل المسؤولية كاملة إلى تلك الشركة، مؤكدا أنه «معني بتقديم الطعام لهم فقط»، وقد أحيلت القضية إلى النيابة العامة.

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