ضبط المتهمين في جريمتي خطف في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 12:40 مساء
متهمون في جريمة خطف في طرابلس. (أرشيفية: صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، القبض على المتهمين في جريمتي خطف بدائرتي غوط الشعال وزناتة في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان، إن رجال التحري بمكتب البحث الجنائي ضبطوا المدعو «ع س ق» المتهم في واقعة خطف «ا ب ق» في دائرة غوط الشعال، وأُحيل لمركز شرطة غوط الشعال لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه قبل إحالته للنيابة العامة.

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كما أعلنت المديرية القبض على المتهمين في خطف مواطن في زناتة، حيث أبلغ مجهولون مكتب المعلومات والتوثيق بالمديرية بمحاولة مجموعة من الأشخاص اختطاف «م ع ف» أثناء قيادته سيارته «كيا أوبتيما»، ليقوم رجال مكتب التحري بتتبع ورصد السيارة، وتحرير المواطن وضبط الخاطفين.

وشهدت الفترة الأخيرة عدة حالات خطف في نطاق العاصمة، إذ أعلنت مديرية الأمن في 27 أكتوبر الماضي القبض على شخص «خطف طفلا واحتجزه لإتيان أعمال شهوانية». ووفق مكتب العلاقات العامة بالمديرية فقد «وردت إشارة لغرفة السيطرة مفادها وجود طفل يصرخ داخل سيارة بدائرة مركز شرطة عين زارة». وأشار إلى أن «الفاعل لاذ بالهروب خلال انتقال رجال الأمن لمكان الطفل، مخلفا وراءه هاتفه الذي سقط منه أثناء فراره».

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