«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، بينما يبقى الطقس مستقرا على باقي المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربى والجنوب الغربى تتراوح بين 23 و30 درجة مئوية، وبين 20 و26 درجة مئوية على مناطق شرق ليبيا.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق متسببة في إثارة الأتربة والغبار، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على مناطق الخليج وسهل بنغازي، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على الحمادة وغدامس، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بعض السحب العابرة أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية.