ضبط قصاب في غوط الشعال استورد لحوما فاسدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 10:50 صباحا
جانب من تفتيش رجال مركز الرقابة على الأغذية بمحل قصاب المتوكل، 3 يسمبر 2019. (صفحة المركز على فيسبوك)

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محل قصاب لبيع اللحوم، ووجه إنذارا لمخبز بالقفل، خلال جولة تفتيشية بمنطقة غوط الشعال في طرابلس؛ بسبب ارتكاب مخالفات للمواصفات القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان إن مفتشيه بمكتب الرقابة الداخلية أوصوا رجال الحرس البلدي بإغلاق «قصاب المتوكل» بالشمع الأحمر وتوقيف العامل، بعدما رصدوا مخالفات للمواصفات القياسية، من حيث خلط اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك بالثلاجة، واستيراد كبد مجمد لا يصلح للاستهلاك البشري.

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كما أمهل المركز مخبز «أفران التنور» مدة لا تتجاوز شهرا لتلافي بعض المخالفات التي رصدها مفتشوه مثل افتقاره الإضاءة والتهوية الجيدة، وسوء حالة أرضياته، إلى جانب انعدام النظافة العامة، بحسب البيان.

وفي 27 نوفمبر الماضي، أغلق المركز، مخبزا في زليتن لعدم وجود شهادات صحية للعاملين به، إلى جانب عدم الاهتمام بنظافته، مما يعرض «العاملين به والمتعاملين معه للخطر»، كما صادر كميات من الحلويات، بعدما تبين احتواؤها على ألوان محظورة بالنكهات المستخدمة.

ويشن المركز حملات تفتيشية دورية على المحال والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.
 

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