بدء توزيع بطاقات إلكترونية على 550 أسرة نازحة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 09:30 صباحا
عدد من البطاقات الإلكترونية المقرر توزيعها على الأسر النازحة من مرزق في سبها، 3 ديسمبر 2019، (بلدية سبها)

أعلنت بلدية سبها بدء توزيع بطاقات إلكترونية على 550 أسرة نازحة من مدينة مرزق.

وأوضح البلدية، أن البطاقات مسبوقة الدفع، مشحونة بقيم مالية تغطي الاحتياجات الأساسية لهذه الأسرة لمدة ثلاثة أشهر، وقابلة لإعادة الشحن، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى اعتماد البطاقات في عدد من المحال التجارية لتسهيل حصول المستفيدين منها من الخدمة دون عراقيل. ومن المقرر أن يستمر توزيع هذه البطاقات إلى نهاية الأسبوع، مع الأخذ بالاعتبار معايير منح هذه البطاقات لمستحقيها.

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ويعاني النازحون من مرزق، في مناطق متفرقة، أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، إذ قال رئيس فرع وزارة الشؤون الاجتماعية ببلدية الجفرة، إدريس عبدالهادي، في تصريحات صحفية، إن هذه الأسر «تعاني ارتفاع إيجار السكن، ونقص التطعيمات، وانعدام المستلزمات التعليمية».

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