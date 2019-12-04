وزير المواصلات يبحث تنفيذ واستكمال خمسة مشروعات في بلدية زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 01:03 صباحا
وزير المواصلات بحكومة الوفاق، المهندس ميلاد معتوق، مع عميد بلدية زوارة، 3 ديسمبر 2019 (مواصلات الوفاق)

بحث وزير المواصلات بحكومة الوفاق، المهندس ميلاد معتوق، مع عميد بلدية زوارة، تنفيذ واستكمال نحو 5 مشروعات في البلدية.

ووفق بيان للوزارة اليوم، فإن اللقاء الذي حضره رئيس مركز إدارة المنافذ البرية، ومدير عام مطار زوارة، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة، تطرق لمشروع تطوير مطار زوارة، والذي يشمل استطالة المهبط وتوسعة الساحات وتطوير المرافق الأخرى.

كما تطرق اللقاء لمشروع تطوير ميناء زوارة البحري، وفقا للعقد المبرم مع الشركة الإيطالية المتوقفة عن العمل منذ أحداث الثورة، وتبين أن جهاز مشروعات المواصلات توصل إلي اتفاق معدل مع الشركة وهي بصدد استئناف العمل.

وبحث اللقاء ضرورة استكمال ازدواج الطريق الساحلي القطاع صبراتة - رأس جدير، طبقا للعقد المبرم مع شركة مابا التركية، والذي وصل الي مرحلة إنهاء العقد لعدم تمكن الشركة من العودة للتنفيذ في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا حاليا.

من جانبه طالب عميد البلدية بضرورة تنفيذ بعض وصلات الطرق التي تربط الطريق الساحلي بالطريق البحري، ليؤكد الوزير تضمين هذه الطرق وكذلك مدخل مدينة زوارة الشرقي والغربي، في ميزانية جهاز مشروعات المواصلات للفترة القادمة.

فيما تم النقاش حول المنفذ البري رأس جدير، وإنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية الذى تم بموجب قرار من مجلس الوزراء مؤخرا، ويتبع وزارة المواصلات، وتم التطرق إلي دور البلدية في إنجاح هذا المركز من خلال التعاون في إدارة منفذ رأس جدير، وتوفير التسهيلات المطلوبة لتطويره وتشغيله بالصورة السليمة والمعمول بها في المنافذ الدولية.

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