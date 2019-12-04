انطلاق أعمال الملتقى التقييمي لاستجابة مؤسسات سيادة القانون للعنف ضد المرأة

انطلاق أعمال الملتقى التقييمي لاستجابة مؤسسات سيادة القانون للعنف ضد المرأة, 3 ديسمبر 2019 (داخلية الوفاق)

انطلق صباح الثلاثاء، ملتقى تقييم استجابة مؤسسات سيادة القانون للعنف ضد المرأة، بحضور عدد من أعضاء وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والهيئات القضائية.

ووفق بيان وزارة الداخلية، يأتي هذا الملتقي تنفيذاً لتوصيات اللقاء التشاوري لتعزيز دور المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون، الذي عقد في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.

وتابع البيان أن أعمال الملتقى تستمر في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الحالي، إذ تم تخصيص جلسات اليوم الأول لمناقشة محور العنف ضد المرأة، وحماية الناجيات من العنف وفقا للقوانين واللوائح والسياسات.

ويستعرض اليوم الثاني محور الآليات المؤسسية وتلقي الشكاوى والبلاغات لحماية الناجيات من العنف ضد المرأة، فيما يركز المحور الثالث على أهمية التوعية بتجريم العنف ضد المرأة وآليات الملاحقة القضائية ودور الإعلام في نشر ذلك الوعي.