إيقاف 33 عنصرا طبيا ومساعدا عن العمل في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 08:53 مساء
جولة مدير إدارة الخدمات الصحية في بني وليد بأحد المراكز الصحية التابعة للإدارة. (الإنترنت)

قال مدير الإعلام بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن الإدارة أوقفت 33 عنصرًا طبيًّا وطبيًّا مساعدًا لعدم التزامهم بالعمل، وتقصيرهم في أداء واجباتهم المطلوبة منهم.

وأوضح أبوالنيران أن قرار الإيقاف جاء بعد جولة قام بها مدير إدارة الخدمات الصحية، سامي سلامة، لعدد من المراكز الصحية بالمدينة لتفقد سير العمل داخلها ومن أجل تذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمراكز.

وأضاف أبوالنيران أن إدارة الخدمات الصحية ببني وليد ستقوم بتوفير الأجهزة الطبية والمعدات التي تحتاجها المراكز الصحية من أجل تخفيف معاناة المواطن البسيط وحصوله على حقه من الخدمات الطبية.

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