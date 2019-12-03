مصلحة الجوازات تخصص الأحد المقبل لذوي الاحتياجات الخاصة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 08:27 مساء
مقر مصلحة الجوازات في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية، العميد حمدي العبيدي لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم الثلاثاء، إن مصلحة الجوازات قررت تخصيص يوم الأحد المقبل لاستقبال حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة فروعها على مستوى ليبيا لمناسبة اليوم العالمي للمعاقين.

وأكد العبيدي أن هذا الإجراء جاء بالاتفاق مع رئيس مصلحة الجوازات في ليبيا العميد جمعة غريبة، مشيرًا إلى أن تخصيص هذا اليوم لذوي الاحتياجات الخاصة إجراء يجري اتباعه للعام الثاني على التوالي.

وذكر معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية أن المصلحة حصلت على «موافقة مبدئية» من بلدية بنغازي بعد مخاطبتها من أجل تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى تابع للمصلحة، خاص بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهة أخرى، أوضح العبيدي أن توقف منظومة الجوازات في بنغازي يوم الإثنين الماضي كان «بسبب ظروف خاصة» مؤكدًا أن المصلحة عوضت هذا اليوم للمواطنين بفتح مكتبي جوازات النفط وجامعة بنغازي، وكذلك في قسم الساحل الكائن في طلميثة.

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