شظايا وطلقات نارية تصيب خط أنابيب مستودع طرابلس التابع لشركة البريقة

كشفت شركة «البريقة لتسويق النفط» تعرض خطّ أنابيب تابع لإحدى مضخات تعبئة وقود الديزل لإصابة بشظية نارية إثر تصاعد الاشتباكات بالقرب من موقع المضخات بمستودع طرابلس النفطي التابع للشركة، مما أدى لوقوع تسرب بخط الأنابيب.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، أن الفرق الفنية بالشركة تمكنت من السيطرة على التسرب، بعد إيقاف مضخات الديزل بالكامل وتفريغ الوقود من المنظومة وعزل المضخة وخط الأنبوب عن منظومة التعبئة باستخدام الصمامات والصفائح الفولاذية.

ووفق بيان الشركة، تم تكليف المختصين بقسم صيانة خطوط الأنابيب النفطية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة تشغيل المضخّات، بالتنسيق مع أخصائي السلامة بالشركة، لافتًا إلى «استئناف العمليات بالكامل بعد ساعات قليلة من الحادث».

فيما كشفت الشركة أيضا عن تعرض وحدة السلامة بالمستودع إلى طلق ناري اخترق زجاج نافذة أثناء تواجد المستخدمين فيه، وهو ما هدد حياة الموظفين العاملين داخل المبنى.

وأكدت الشركة على لسان المؤسسة الوطنية للنفط، أن «مثل هذه الاشتباكات بالقرب من المنشآت النفطية من شأنها أن تشكل خطرًا على سلامة الموظفين، وقد تتسبب في أضرار اقتصادية وبيئية كبيرة للبلاد».