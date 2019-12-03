وفاة سائق جرافة جراء حريق خط نقل البنزين من الزاوية إلى طرابلس

آثار الحريق بخط نقل البنزين بين الزاوية وطرابلس. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وفاة سائق الجرافة (الكاشيك) التي كانت تقوم بالحفر قرب خط نقل البنزين من مصفاة الزاوية إلى خزانات النفط بمستودع طرابلس جراء الحريق الذي اندلع بالخط.

وقالت وزارة الداخلية إن الحريق اندلع في الخط عند منطقة تقسيم الساعدي ببلدية الماية غرب طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، وأسفر عن «وفاة سائق الجرافة (الكاشيك) وتعرض بعض مَن كانوا في مكان الحادثة إلى حروق طفيفة أُحيلوا على أثرها إلى مستشفى الحروق».

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وأكدت وزارة الداخلية السيطرة على الحريق بكل حرفية ومهنية تامة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، فور انتقال رجال الإطفاء والأمن وجهاز الإسعاف وأعضاء شركة البريقة الذين توافدوا من كل الجهات ذات العلاقة لموقع الحريق.

وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود التي بذلتها مديرية أمن الجفارة وهيئة السلامة الوطنية، في السيطرة على الحريق.