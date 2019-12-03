وصول سفينتي شحن على متنهما 706 حاويات إلى ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 05:13 مساء
سفينة شحن على رصيف ميناء بنغازي. (صفحة إدارة ميناء بنغازي البحري على فيسبوك)

قال الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، اليوم الثلاثاء، إن أرصفة الميناء استقبلت سفينتي شحن على متنهما 706 حاويات تحتوي على بضائع متنوعة، بحسب ما نشرته صفحة إدارة الميناء على «فيسبوك».

وأوضح الشهيبي أن سفينة الشحن الأولى تدعى «إيجي فيوتشر» ووكيلها شركة الرواد للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 371 حاوية تحوي مواد غذائية منوعة وأثاثا وأقمشة وبطاطين ودفايات ومستلزمات أطفال وقرطاسية ومواد صحية ومنزلية وطلاء وحقائب سفر وقطع غيار و118 حاوية سيارات استيراد أميركي.

وأضاف الشهيبي أن السفينة الثانية تدعى «ألوبو» ووكيلها الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 181 حاوية تحوي مواد غذائية مختلفة ومواد صحية ومنزلية وأثاثا وسجادا وبطاطين ومواد تنظيف وثلاجات وغسالات صحون و8 جرارات زراعية ومعدات وقطع غيار مصاعد ومواد ألمونيوم وجهاز تنفس صناعيا لصالح مستشفى القلب و25 حاوية رخام و11 حاوية مبردة دجاج مجمد ومواد أخرى منوعة.

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