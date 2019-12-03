السراج يناقش مع وزراء حكومة الوفاق احتياجات قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 04:00 مساء
جانب من اجتماع السراج مع عدد من وزراء حكومة الوفاق، 3 ديسمبر 2019. (المكتب الإعلامي لرئيس لمجلس الرئاسي فيسبوك)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع وزير التخطيط، الدكتور طاهر الجهيمي، ووزير الاقتصاد، الدكتور علي العيساوي، ووزير المالية، فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، تحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تطرق كذلك إلى احتياجات قطاع النفط لرفع الإنتاج والترتيبات المالية اللازمة لذلك، إضافة لخطط إنعاش الاقتصاد الوطني، حسب ما نشر على موقع «فيسبوك».

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وكان السراج، بحث في وقت سابق، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تطورات الوضع الميداني في طرابلس الكبرى، ومستجدات الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد. واتفق السراج والمشري على استمرار التواصل والتشاور، والعمل معا من أجل اجتياز البلاد للازمة الراهنة.

 

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