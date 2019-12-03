مؤسسة النفط: أعمال حفر وراء انفجار خط نقل بنزين من الزاوية إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 03:26 مساء
حريق ناتج عن انفجار خط الوقود من الزاوية إلى طرابلس، 3 ديسمبر 2019، (مؤسسة النفط)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وقوع انفجار في خط نقل الوقود «بنزين» القادم من الزاوية باتجاه مستودع طرابلس.

وقالت إن الحادث وقع نتيجة أعمال حفر غير مصرح بها من قبل مواطن في منطقة الحشان غرب جنزور (30 كيلو متر غرب طرابلس)، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأشارت المؤسسة إلى توجه مجموعة السلامة والإطفاء بالتعاون مع الدفاع المدني في المنطقة إلى موقع الحادث للسيطرة على الوضع.

وقال  مصدر في مصفاة الزاوية، إن هذا الخط يخرج من مصفاة الزاوية مرورا بمناطق ورشفانة إلى جنوب طرابلس، ويستعمل في نقل الغاز الطبيعي وغيره من المنتجات المحلية.

وأوضح المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أن الخط غير مؤثر في عملية إنتاج النفط، مشيرا إلى وفاة شخصين جراء الحادث.

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