انفجار خط غاز في منطقة الحشان

صورة مقتطعة من فيديو لانفجار خط غاز في الحشان غرب جنزور، 3 ديسمبر 2019، (فيسبوك)

انفجر قبل نحو ساعة أنبوب نقل غاز الواصل بين مصفاة الزاوية ومستودع طرابلس في منطقة الحشان غرب جنزور (30 كيلومتر غرب طرابلس)، حسب ما ورد على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأرجع المركز الإعلامي «العزيزية - ورشفانة»، انفجار الأنبوب إلى وقوع خطأ خلال «حفر أحد السكان لبئر في مزرعته بين الحشان والطينة، حيث طالت النار منازل قريبة، ما يتطلب معه التدخل العاجل لإخمادها»، ولم يتسن التأكد من حقيقة سبب الانفجار من مصادر معنية، ولم يصدر عن المؤسسة الوطنية للنفط بيان بهذا الخصوص.

وأشار المركز إلى ورود أنباء عن وقوع ضحايا جراء انفجار الأنبوب، ونشرت صفحته صورة للانفجار، ظهر فيها تصاعد عمود دخان ضخم من موقع الحادث.