السراج يبحث مع المشري تطورات الوضع الميداني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 02:29 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، 3 ديسمبر 2019، (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تطورات الوضع الميداني في طرابلس الكبرى.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد، إذ اتفق على استمرار التواصل والتشاور، والعمل معا من أجل اجتياز البلاد للازمة الراهنة، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي 14 نوفمبر، أرسل المشري خطابا إلى «الرئاسي» دعا فيه إلى «ضرورة العمل على إزالة الفجوة في مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة المختلفة، ومعالجة تضخم الكادر الوظيفي بما يوفر فرص عمل بديلة لائقة، وإشراك القطاع الخاص وإعطائه مساحة أكبر في استيعاب القوى العاملة، وتنفيذ برنامج التأمين الطبي».

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جاء هذا الخطاب بعد أيام قليلة من إصدار حكومة الوفاق قرارا بخفض مرتبات رئيس المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، والمستشارين بنسبة 30%، على أن تقدم وزارة المالية مقترحا لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع.

وبالتزامن أيضا، وجه السراج، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس للدولة حول سبل معالجة التضخم في بند المرتبات بالميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن حكومة الوفاق شرعت في اتخاذ خطوات العملية لتوحيد جدول مرتبات العاملين في الدولة.

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