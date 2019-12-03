الأرصاد: البحر خفيف الموج.. وسرعة الرياح 15 عقدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ألا يتجاوز ارتفاع الموج، اليوم الثلاثاء، على طول الساحل الليبي 1.25 متر، وأن تبلغ سرعة الرياح القصوى 15 عقدة، لافتا إلى أن البحر خفيف الموج والرؤية جيدة طوال اليوم.



الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- ظهور بعض السحب العابرة، ارتفاع الموج يتـراوح بين 0.50 – 0.75 متر.

- الرياح قبلية بوجه عام تتحول تدريجيا إلى شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتتراوح سرعتها بيــن 05 و15 عقدة.

- الرؤيـة جيدة، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين21 و22 درجة مئوية.